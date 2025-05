Claude maakt tekstuele misser in finale songfestival

Het optreden van Claude in de finale van het Eurovisie Songfestival in het Zwitserse Basel verliep niet helemaal vlekkeloos. De Nederlandse inzending maakte bij de start van zijn optreden een tekstuele fout, en zat er tijdens de uithaal in de bridge net naast. Daarmee kwamen zijn eerdere angsten uit: Claude liet afgelopen week nog weten bang te zijn voor een black-out.

In de eerste halve finale bekende hij dat hij vreesde zijn tekst te vergeten. Die angst bleek niet ongegrond, want tijdens zijn grote moment in de finale ging het inderdaad mis.

Toch gaf de jonge zanger alles op het podium. Zijn optreden was verder solide en na de laatste noot was Claude zichtbaar geëmotioneerd. Hij sloot af met een oprechte "Dank jullie wel!" richting het publiek in de zaal.

De uitslag van de finale wordt later vanavond bekendgemaakt.

Hart van Nederland/ANP