Kijkers geïrriteerd om ‘spoiler-commentaar’ Cornald Maas, AVROTROS belooft oplossing

Zo'n 2,3 miljoen Nederlanders zaten dinsdagavond weer voor de buis voor de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Het bleek een spannende race met een verrassende uitslag voor onder andere België, Portugal en IJsland. Hoewel veel mensen tevreden zijn met het optreden van Claude, kwam er via sociale media ook kritiek binnen, ditmaal op commentator Cornald Maas.

Tijdens de uitslag kondigde solocommentator Maas de finalisten aan, met een merkbare voorsprong op de presentatrices. Dat deed af aan de kijkervaring van veel Nederlandse kijkers, blijkt uit berichten op X. Zo hoorden kijkers van Maas al dat Claude door was naar de finale, maar pas een paar seconden daarna was het daadwerkelijk te zien op de beelden.

Claude was dolblij dat hij naar de finale mag (zie bovenstaande video).

Maas zelf had geen idee van de technische problemen, zegt hij in de podcast 100% Songfestival. "Er zat kennelijk zo'n grote vertraging op. Ik zie wat er gebeurt en zeg dan natuurlijk wat er gebeurd is. Ik wist daar niks van. Ik heb dus een beetje de glazen bol van anderen aan gruzelementen gegooid."

Klachten

Veel kijkers waren niet blij met de korte 'spoiler'. "Beetje suf dat Cornald het steeds een seconde eerder zegt dan de presentatrices", schrijft iemand op X. "Cornald weet eerder wie doorgaat dan de presentatoren?", vraagt een ander. Op één van de kritische berichten reageert Maas persoonlijk: "Misschien even idee dat je je ergens in verdiept? Ik kan / kon hier niets aan doen - delay qua techniek."

Technische storing

AVROTROS laat aan Hart van Nederland weten dat het om een "technische kwestie" ging. "Daardoor liep het geluid een fractie voor op het beeld. We gaan zorgen dat dit donderdag en zaterdag is opgelost."

Als het probleem wordt verholpen, kunnen liefhebbers donderdag tijdens de tweede halve finale en zaterdag tijdens de finale met een gerust hart weer voor de buis gaan zitten; dit keer zonder spoilers. Beide finales worden vanaf 21.00 uitgezonden op NPO 1. Liever kijken zonder commentaar? Navigeer dan naar het YouTube kanaal van het Songfestival, Eurovision Song Contest, daar worden beide finales ook nog live gestreamd.