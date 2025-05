Van spanning naar euforie: Claude door naar Songfestivalfinale

De Nederlandse inzending voor het Songfestival, Claude, heeft de grote finale van het liedjesfestijn bereikt. Met zijn nummer C’est La Vie behoorde hij tot de tien beste acts van de eerste halve finale. De 21-jarige Nederlander stond naast grote concurrenten zoals Zweden en Estland op het podium in het Zwitserse Bazel. Nu kan hij zich opmaken voor de grote finale op zaterdag.

Vlak na zijn optreden klonk er veel lof voor Claude. Vanuit de zaal volgde een luid applaus na de laatste klanken van C’est La Vie. Ook in het perscentrum kon Claude op bijval rekenen. "Merci! Dank jullie wel!", riep Claude na zijn optreden. De zanger leek aan het einde opnieuw licht geëmotioneerd, net als eerder tijdens de repetities.

Naast Nederland gaat ook Noorwegen, Albanië, Zweden, IJsland, Polen, San Marino, Estland, Portugal en Oekraïne. Dat betekent dat Slovenië, Kroatië, Cyprus, België en Azerbeidzjan niet door zijn.

Dat de 21-jarige Claude de finale zou halen, lag in de lijn der verwachting. Bij de bookmakers staat de zanger ruim in de top tien van de populairste inzendingen. Volgens hen heeft de Zweedse inzending KAJ met het lied Bara Bada Bastu de grootste kans om de editie van dit jaar te winnen.

'Gezonden spanningen'

Vooraf aan het optreden had Claude "gezonde spanningen", dat vertelde hij in de voorbeschouwing die werd uitgezonden op NPO 1. "Spanningen zijn er natuurlijk wel, maar het komt helemaal goed. Ik heb voornamelijk gezonde spanningen", aldus Claude.

De zanger zegt dat hij het "tot nu toe heel erg leuk" heeft gehad in het Zwitserse Basel, waar het internationale muziekevenement dit jaar plaatsvindt.

Grote finale

De grote finale van het evenement is zaterdagavond. Dan treden 26 landen aan in de strijd om de winst. De vijf landen van de 'Big Five' (Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië) en gastland Zwitserland zijn al geplaats.