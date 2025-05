Claude na afloop Songfestival in extase over finaleplaats: 'Echt insane'

Claude vindt het "ongelooflijk" dat hij zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival in Basel staat. "Ik voel me echt geweldig. Ik heb me gewoon gekwalificeerd voor de grote finale, dat is echt insane", reageerde de dolblije zanger na afloop van de eerste halve finale.

"Ik dacht aan het begin: stel, ik vergeet de tekst. Maar op een gegeven moment ging ik er staan, ik gaf de cameraman een boks en ik dacht: dit komt goed", zegt hij. "Ik heb er zo van kunnen genieten. Ik dacht na het optreden: ik heb mijn best gedaan en ik hoop dat mensen het leuk vinden en ik zie straks wel of we door zijn naar de finale."

"Het was ontzettend spannend om te wachten tot Nederland genoemd werd", vond Claude. "Ik dacht dat ze ons niet meteen de eerste keer zouden noemen, misschien de tweede keer. Maar ik zat daar en ze riepen mijn naam meteen de eerste keer dat we in beeld kwamen. Ongelooflijk."

Complimenten

Claude heeft naar eigen zeggen veel werk in de act gestoken. "Maar niet alleen ik, de hele crew, het hele team en iedereen op het podium", gaf hij complimenten. Ook had de zanger warme woorden voor de cameraman die hem vrijwel de hele act volgt.

"Het is bijna een one-taker. Dat brengt ook veel spanning met zich mee omdat we in een soort dans zitten met zijn tweeën. Als ik deze kant op ga, gaat hij de andere kant op", aldus Claude. "Elke keer loop ik naar de cameraman, geef ik hem een boks en zeg ik: we kunnen dit. Want we doen het ook samen."

