Claude boos op zichzelf na Eurovisie-finale

Claude heeft gemengde gevoelens over zijn optreden in de finale van het Eurovisie Songfestival in Basel. De 21-jarige zanger genoot zichtbaar op het podium, maar liet op Instagram weten dat hij zich flink baalt van een fout aan het begin van zijn nummer C’est La Vie. "Ik haalde twee woorden door elkaar en ik was zo boos op mezelf. Maar dit is echt en C’est La Vie", schrijft hij.

De misser was voor Claude extra pijnlijk omdat het zijn grootste angst was. Na de eerste halve finale gaf hij al aan dat hij vreesde zijn tekst te vergeten. En precies dat gebeurde: bij het inzetten van zijn lied maakte hij een tekstuele fout. Ook zat hij er tijdens een uithaal in de bridge net naast.

'Van elke seconde genoten'

Toch overheerste uiteindelijk het gevoel van dankbaarheid. "Wow... Wat een rit!", schreef hij op Instagram. "Ik heb van elke seconde genoten. Het laatste optreden zit erop! En het was geweldig!"

Claude kreeg in Basel een warm onthaal van het publiek en sloot zijn optreden emotioneel af met een "Dank jullie wel!" richting de zaal.

Hart van Nederland/ANP