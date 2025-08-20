Terug

In deze stad wordt volgend jaar het Eurovisie Songfestival gehouden

Songfestival

Vandaag, 11:11

Wenen is gaststad voor het Eurovisie Songfestival (ESF) van volgend jaar. Dat maakte de organisatie woensdag bekend. Het is de derde keer dat het evenement naar de Oostenrijkse hoofdstad komt. Dit jaar won de Oostenrijkse zanger JJ met zijn nummer Wasted Love.

Wenen organiseerde het songfestival eerder in 1967 en 2015. De stad deelt nu de vierde plaats met Kopenhagen, Malmö en Stockholm van steden die het evenement het vaakst organiseerden. Alleen Dublin, Londen en Luxemburg organiseerden het songfestival vaker.

Tijdens het Songfestival in Rotterdam is vijf jaar geleden een aanslag verijdeld. Een Zweedse scheikundestudent uit Luxemburg wilde met gif, gas en explosieven een aanslag plegen:

'Zweedse student wilde aanslag plegen tijdens Eurovisie Songfestival in Rotterdam'
1:47

'Zweedse student wilde aanslag plegen tijdens Eurovisie Songfestival in Rotterdam'

"Wenens reputatie als een van de muzikaalste steden ter wereld en de locatie in het hart van Europa maken het de perfecte gaststad voor de zeventigste editie van het Eurovisie Songfestival", zegt ESF-directeur Martin Green in een verklaring.

Wanneer begint het Songfestival?

De eerste halve finale van het songfestival is op 12 mei, gevolgd door de tweede op 14 mei. De grote finale vindt op 16 mei plaats in de Wiener Stadthalle, waar het songfestival tien jaar geleden ook werd gehouden.

