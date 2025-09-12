Veruit meeste Nederlanders steunen Songfestival-boycot Israël

Een ruime meerderheid van de Nederlanders steunt de beslissing van AVROTROS om Nederland terug te trekken van het Eurovisie Songfestival zolang Israël meedoet. Dat blijkt uit een vrijdag gehouden peiling onder een representatieve groep van 2.013 leden van ons Hart van Nederland-panel.

Maar liefst 61 procent van de deelnemers aan het onderzoek zegt het eens te zijn met het besluit van AVROTROS. Drie op de tien Nederlanders is het er niet mee eens, 9 procent heeft er geen mening over.

Kijkers dreigen af te haken

Onder mensen die de afgelopen vijf jaar minimaal één keer naar het Songfestival hebben gekeken, blijkt ook dat een deel zijn bereidheid om te kijken naar het liedjesfestijn af laat hangen van welke landen deelnemen. Ruim vier op de tien (42 procent) Songfestivalkijkers zeggen alleen te kijken als Nederland meedoet, en Israël dus niet. Slechts 10 procent zegt juist alleen te kijken als Israël meedoet, ook al blijft Nederland dan thuis.

Verder geeft 16 procent van de kijkers aan sowieso te zullen kijken, ongeacht wie er meedoet. Toch zegt bijna één op de vijf (18 procent) dat ze volgend jaar zeker niet gaan kijken. Nog eens 14 procent twijfelt en weet het nog niet.