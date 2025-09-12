Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Veruit meeste Nederlanders steunen Songfestival-boycot Israël

Panel

Vandaag, 17:30

Link gekopieerd

Een ruime meerderheid van de Nederlanders steunt de beslissing van AVROTROS om Nederland terug te trekken van het Eurovisie Songfestival zolang Israël meedoet. Dat blijkt uit een vrijdag gehouden peiling onder een representatieve groep van 2.013 leden van ons Hart van Nederland-panel.

Maar liefst 61 procent van de deelnemers aan het onderzoek zegt het eens te zijn met het besluit van AVROTROS. Drie op de tien Nederlanders is het er niet mee eens, 9 procent heeft er geen mening over.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Kijkers dreigen af te haken

Onder mensen die de afgelopen vijf jaar minimaal één keer naar het Songfestival hebben gekeken, blijkt ook dat een deel zijn bereidheid om te kijken naar het liedjesfestijn af laat hangen van welke landen deelnemen. Ruim vier op de tien (42 procent) Songfestivalkijkers zeggen alleen te kijken als Nederland meedoet, en Israël dus niet. Slechts 10 procent zegt juist alleen te kijken als Israël meedoet, ook al blijft Nederland dan thuis.

Verder geeft 16 procent van de kijkers aan sowieso te zullen kijken, ongeacht wie er meedoet. Toch zegt bijna één op de vijf (18 procent) dat ze volgend jaar zeker niet gaan kijken. Nog eens 14 procent twijfelt en weet het nog niet.

Lees ook

Ambassade Israël: 'Uitsluiting Songfestival teken van moreel falen'
Ambassade Israël: 'Uitsluiting Songfestival teken van moreel falen'
AVROTROS dreigt met boycot Songfestival om deelname Israël
AVROTROS dreigt met boycot Songfestival om deelname Israël
In deze stad wordt volgend jaar het Eurovisie Songfestival gehouden
In deze stad wordt volgend jaar het Eurovisie Songfestival gehouden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.