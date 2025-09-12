Ambassade Israël: 'Uitsluiting Songfestival teken van moreel falen'

Dat Nederland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival als Israël ook deelneemt, is volgens de Israëlische ambassade in Den Haag "een teken van moreel falen". De ambassade beschouwt het besluit van de omroep AVROTROS als het buitensluiten van "de hele Israëlische samenleving".

"Het Eurovisie Songfestival is bedoeld om mensen te verbinden door muziek. Dit besluit van AVROTROS bereikt het tegenovergestelde: het kiest voor het buitensluiten van de hele Israëlische samenleving", laat de ambassade desgevraagd weten. In de verklaring wordt verwezen naar de aanvallen van 7 oktober 2023 en het feit dat er nog 48 mensen gegijzeld worden. "In plaats van dit te erkennen, kiest AVROTROS ervoor Israëli's collectief te boycotten."

Na de diskwalificatie van Joost Klein op het Songfestival in 2024 laaide de discussie opnieuw op: hoort Israël wel thuis op het liedjesfestijn? Bekijk hieronder de reacties:

1:59 Moeten we wel meedoen aan het Songfestival als Israël ook meedoet?

Grote zorgen

De omroep stelde eerder op de dag de deelname van Israël "niet langer te kunnen verantwoorden gezien het voortdurende en ernstige menselijke leed in Gaza". AVROTROS maakt zich daarnaast "grote zorgen" over "de ernstige aantasting van de persvrijheid: het doelbewust uitsluiten van internationale onafhankelijke verslaggeving en de vele slachtoffers onder journalisten".

AVROTROS stelt ook dat er tijdens de afgelopen editie van het ESF sprake was van "bewezen inmenging van de Israëlische regering", "waarbij het evenement als politiek instrument is ingezet. Dat druist in tegen het apolitieke karakter van het Songfestival". AVROTROS laat weten dat dit in strijd is met de waarden die zij als publieke omroep vertegenwoordigt. Wat die 'bewezen inmenging' is, werd niet verder uitgelegd in het statement.

Meerdere landen

Eerder werd bekendgemaakt dat ook Slovenië, Spanje, IJsland en Ierland niet zouden deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in het geval dat Israël zou meedoen.

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar in mei plaats in Wenen.

ANP