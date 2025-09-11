Terug

Kamer stemt tegen kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische zorg

Gaza-conflict

Vandaag, 20:04

De Tweede Kamer heeft donderdag nipt een motie verworpen om ernstig zieke of gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland te halen, als zij in de regio geen passende zorg kunnen krijgen. Het kwam op 1 stem aan: 72 Kamerleden stemden tegen, 71 voor. Het demissionaire kabinet had de motie afgeraden.

Initiatiefnemer SP-Kamerlid Sarah Dobbe van de motie verwees naar de oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie aan Europese landen om medische hulp te bieden. Onder meer Italië, België en Frankrijk nemen kinderen op. VVD en PVV steunden het voorstel niet.

Hulp in de regio

Demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) vindt namelijk dat hulp effectiever is als die in de regio wordt geboden. Hij stelt dit jaar 25 miljoen euro beschikbaar voor medische noodhulp in Gaza.

Toch hebben meerdere Nederlandse gemeenten, waaronder Amsterdam en Utrecht, aangegeven bereid te zijn patiënten uit Gaza op te vangen.

ANP

