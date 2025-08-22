Panel: hardere sancties tegen Israël, gewonde Gazaanse kinderen opvangen

Het kabinet bespreekt vrijdag mogelijke nieuwe maatregelen tegen Israël, maar het Hart van Nederland-panel heeft zich daar nu al duidelijk over uitgesproken. Een meerderheid van 60 procent vindt dat Nederland extra stappen moet zetten.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder 2.559 deelnemers van het Hart van Nederland-panel en representatief voor Nederland op leeftijd, geslacht, regio, opleiding en politieke voorkeur.

Nederland nam eerder al een tijdelijk wapenembargo, importbeperkingen en een inreisverbod voor twee Israëlische ministers. Demissionair minister Caspar Veldkamp noemde donderdag een handelsboycot op producten uit illegale nederzettingen als optie, na aanhoudende gevechtshandelingen door Israël en het plan van premier Benjamin Netanyahu om nieuwe nederzettingen te bouwen vlak bij Oost-Jeruzalem.

60 procent van de deelnemers is het dus eens dat er extra maatregelen genomen moeten worden, maar slechts 14 procent is het eens met de wijze waarop het kabinet dat tot nu toe doet. Het grootste deel, 46 procent van alle panelleden, vindt dat het kabinet te zacht is voor Israël en vindt dat er hardere maatregelen getroffen moeten worden.

Bijna een op de drie panelleden (32%) vindt dat de sancties tegen Israël helemaal niet uitgebreid dienen te worden. Dit zijn vooral mensen die nu zouden stemmen op SGP (90%), FVD (70%), PVV (54%), JA21 (52%) en ChristenUnie (42%). Bij alle andere partijen willen stemmers in meerderheid wél extra maatregelen tegen Israël.

Steun voor opvang gewonde kinderen

In de Kamer speelt daarnaast de vraag of Nederland ernstig gewonde kinderen uit Gaza moet opnemen voor behandeling. Sinds juli vorig jaar zijn bijna 2600 patiënten geëvacueerd, waaronder bijna 1200 kinderen. Veruit de meeste van deze geëvacueerden worden in de regio opgevangen, vooral Egypte, maar daar ontbreekt het soms aan de juiste zorg. Daarom namen verschillende EU-landen, waaronder Italië, Spanje, België en Frankrijk, ook al enkele tientallen kinderen op.

Nederland heeft zich tot nu toe geen geëvacueerde kinderen geholpen, maar het panel vindt dat dit moet veranderen. 56 procent wil dat ons land nu ook ernstig gewonde kinderen uit Gaza behandelt die in de regio onvoldoende hulp kunnen krijgen. Ruim een derde (36%) is daartegen, 8 procent heeft er geen mening over.

Het kabinet kijkt vooralsnog anders naar die noodzaak. Veldkamp zei in het Kamerdebat dat de informatie van humanitaire organisaties is dat er in de regio nog onbenutte zorgcapaciteit is. Volgens hem vragen hulporganisaties Nederland niet om kinderen hierheen te halen, maar om steun bij contacten met Israëlische en andere autoriteiten in de regio.

