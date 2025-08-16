Demonstrant besmeurt Nationaal Monument op de Dam met pro-Palestijnse leus

Een demonstrant heeft zaterdag tijdens een pro-Palestijnse betoging op de Dam in Amsterdam een leus gespoten op het Nationaal Monument. De politie heeft de man, een 24-jarige Amsterdammer, aangehouden op verdenking van vernieling. Dat bevestigt een politiewoordvoerder.

Op het monument, dat er staat ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, werd de tekst 'Never again is now' gespoten.

Volgens zijn advocaat heeft de man het monument met opzet uitgezocht. In een verklaring zegt de man: "De bedoeling van het Nationaal Monument is dat wij ons de Holocaust en de mensonterende wreedheden uit de Tweede Wereldoorlog dagelijks blijven herinneren. Daarover zeggen wij bij elke Dodenherdenking: 'Dit nooit meer'. De huidige Nederlandse politici hebben van het monument helaas een leeg omhulsel gemaakt. Ik vond het noodzakelijk om te laten zien hoe hypocriet Nederland is en dat we nu moeten handelen. Er is een moderne holocaust gaande: de genocide op de Palestijnen."

'Smakeloze' actie

Een woordvoerster van de Internationale Socialisten, een van de organisatoren van het protest, benadrukt dat de bekladding "losstaat van onze demonstratie". Ze noemt het "smakeloos", maar stelt dat er geen blijvende schade is: "Het kan worden schoongemaakt." Volgens haar is er "niet per se een grens overschreden" en heeft "iedereen het recht om zich tegen de genocide door Israël op de Palestijnen uit te spreken".

Leuzen, potten en pannen

De betoging begon rond 14.00 uur op de Dam en eindigt later op het Museumplein. Volgens de politie groeide het aantal deelnemers van enkele honderden tot zo'n 1500 mensen.

Op borden roepen deelnemers op tot "het stoppen van de genocide" in Gaza en klinkt de leus "Free, free Palestine". Ook wordt er geslagen op potten en pannen. Op de Dam werd een ceremonie gehouden ter nagedachtenis aan journalisten die vorige week omkwamen bij Israëlisch geweld. Daarbij werd een minuut stilte gehouden.

Demonstratie mocht eerst niet op de Dam

Van de gemeente Amsterdam mocht de demonstratie in eerste instantie niet plaatsvinden op de Dam. De organisatoren spanden daarop een kort geding aan. De voorzieningenrechter in Amsterdam bepaalde dat het protest toch mocht doorgaan op de Dam. De gemeente had volgens de rechter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake zou zijn van wanordelijkheden.

De driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) liet in een reactie weten de uitspraak te betreuren, maar te respecteren. Volgens de driehoek zorgt de grote drukte op de Dam voor "aanhoudende zorgen voor escalatie", "klachten van overlast uit de buurt" en wordt ook gewezen op "politieschaarste".

