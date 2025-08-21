Op deze manier probeerde de PVV het Gaza-debat te boycotten

De PVV heeft donderdag geprobeerd het debat in de Tweede Kamer over de situatie in Gaza te dwarsbomen. Voor een debat moet minimaal de helft van de 150 Kamerleden plus één aanwezig zijn, in dit geval 76. Meestal zorgen alle partijen dat dit aantal wordt gehaald, maar de PVV deed dat dit keer bewust niet.

Volgens Haagse bronnen kwam PVV’er Peter Smitskam de Tweede Kamer niet binnen met zijn normale Rijkspas, maar met een bezoekerspas. Daardoor werd hij niet meegeteld als aanwezig Kamerlid.

"De actie van de PVV vandaag is zeer ongebruikelijk," vertelt politiek verslaggever Jeanneau van Beurden. "Het gebeurt vrijwel nooit dat Kamerleden een bezoekerspas gebruiken, die hebben zij namelijk niet nodig. De truc valt slecht bij de andere partijen in de Kamer, die hierdoor halsoverkop extra Kamerleden moesten oproepen."

Niet alleen de actie van Smitskam viel op: Gidi Markuszower, eveneens van de PVV, verliet vlak voor het debat de Tweede Kamer.

Tegenreactie

Omdat al begin van de middag rondging dat de PVV dit plan had, riepen andere partijen extra Kamerleden op om tóch richting de Kamer te komen. Uiteindelijk kon het debat daardoor toch doorgaan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Tijdens het debat deed de PVV alsnog mee. Raymond de Roon, die voor de partij de buitenlandse zaken behandelt, voerde namens de fractie het woord. Een woordvoerder van de PVV wilde niets zeggen over de actie van Smitskam met de bezoekerspas en reageerde verder niet op vragen.

Debat over Gaza

De Kamer kwam donderdag bijeen voor een tweeminutendebat over de situatie in Gaza. Aanleiding voor het debat waren de recente militaire acties van Israël in Gaza op de grond en het plan van premier Benjamin Netanyahu om meerdere nieuwe nederzettingen te bouwen vlak bij Oost-Jeruzalem. Concrete toezeggingen zijn er nog niet gedaan door het kabinet.

Het ging er donderdagavond af en toe fel aan toe tijdens het debat:

0:41 Partijen zeggen vertrouwen Veldkamp op tijdens Gaza-debat

Demissionair buitenlandminister Caspar Veldkamp liet weten mogelijke “nieuwe maatregelen” tegen Israël eerst te willen bespreken in de ministerraad van vrijdag.