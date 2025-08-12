Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Israëlische ambassade in Den Haag vernield en beklad: 'Laffe daad'

Israëlische ambassade in Den Haag vernield en beklad: 'Laffe daad'

Beleid

Vandaag, 17:52

Link gekopieerd

De ingang van de Israëlische ambassade in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag vernield en beklad met rode verf. Dit meldt de ambassade op X. De vernieling gebeurde rond 03.30 uur, aldus een woordvoerder van de politie. Er zijn drie verdachten opgepakt, die wel alweer zijn heengezonden.

Het gaat om een 29-jarige man uit Leiden, een vrouw van 30 uit Rotterdam en een derde persoon van wie de identiteit nog niet bekend is. De politiewoordvoerder kon niet zeggen welke beveiligingsmaatregelen op dat moment bij de ambassade golden en of de beveiliging na dit incident wordt opgeschroefd.

Lees ook:

Man (25) verdacht van gooien brandend voorwerp ambassade Israël
Man (25) verdacht van gooien brandend voorwerp ambassade Israël

Toenemende haat en opruiing

De ambassade spreekt op X van een "laffe daad" die "opnieuw een illustratie is van de gevaarlijke gevolgen van de toenemende haat en opruiing". "Diplomaten moeten te allen tijde veilig en ongehinderd hun werk kunnen doen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de Nederlandse autoriteiten alle noodzakelijke maatregelen zullen nemen om dergelijke aanvallen in de toekomst te voorkomen."

Vorig jaar maart gooide een 25-jarige Amsterdammer een brandend voorwerp naar de ambassade in Den Haag aan de Johan de Wittlaan. Het gebouw raakte licht beschadigd. Er vielen geen gewonden.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.