Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
CIDI doet aangifte na filmpje 'Israëlische toeristen' op Center Parcs

CIDI doet aangifte na filmpje 'Israëlische toeristen' op Center Parcs

Crime

Vandaag, 16:15

Link gekopieerd

Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) doet aangifte nadat een filmpje online is verschenen van bezoekers op Center Parcs. Op het filmpje, dat rondgaat op sociale media, zouden Israëlische toeristen te zien zijn. Degene die (stiekem) filmt, maakt duidelijk dat zij niet welkom zijn in Nederland.

Het CIDI doet aangifte tegen een intimiderende en haatzaaiende oproep van een pro-Palestijnse organisatie, schrijft het centrum op X. "Een nieuwe trede op de escalatieladder: de geesten worden nu actief rijp gemaakt voor geweld tegen Israeli's in Nederland", schrijft het CIDI bij de video. "Pro-Palestijns activisme neemt steeds gevaarlijkere vormen aan."

Een woordvoerder van het CIDI laat aan Hart van Nederland weten dat het filmpje hen doet denken aan de jodenjacht. "Het is groot en schokkend, we zijn bezig om te achterhalen wie erachter zit." Volgens het CIDI gaat wat er op het filmpje gebeurt de grenzen van activisme voorbij.

Oproep

Op de beelden is te zien hoe bezoekers worden gefilmd terwijl ze bijvoorbeeld aan het eten zijn of in de supermarkt lopen. Ze zijn niet herkenbaar in beeld. Over de beelden heen zijn Engelse teksten geplaatst als: "Terwijl families in Palestina vechten voor hun leven en kinderen doodgaan van de honger, mogen deze zionisten visumvrij genieten van een reis in Europa."

Tijdens een pro-Palestijnse protestactie op de Dam in Amsterdam afgelopen zaterdag spoot een demonstrant een leus op het Nationaal Monument:

Demonstrant spuit pro-Palestijnse leus op Nationaal Monument
0:55

Demonstrant spuit pro-Palestijnse leus op Nationaal Monument

In de video wordt opgeroepen om nog meer beelden te maken en de locatie en identiteit van de toeristen bekend te maken. Het is niet bekend wie de video heeft gemaakt.

Onder meer Students for Justice in Palestine heeft de video op Instagram gedeeld. Een woordvoerder van het studentencollectief laat aan Hart van Nederland weten dat ze de video hebben gedeeld om kenbaar te maken dat volgens hen "Israëliërs zonder screening naar Nederland kunnen komen". "We weten niet of deze mensen op het filmpje oorlogsmisdaden hebben begaan. Maar het gaat erom dat oorlogsmisdadigers in theorie vakantie kunnen vieren in Center Parcs", aldus de woordvoerder.

Respectvol omgaan

In een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland laat het vakantiepark in Zeewolde weten dat ze op de hoogte zijn van de video die rondgaat en dat ze snappen dat de gebeurtenissen in de wereld leiden tot sterke emoties. "Iedereen die bij ons verblijft, doet dat als vakantiegast en is welkom zolang de parkregels worden nageleefd en er respectvol met elkaar wordt omgegaan. Ons streven is om een omgeving te bieden waar iedereen zich veilig voelt en in alle rust samen kan zijn", schrijft het park.

Lees ook

Demonstrant besmeurt Nationaal Monument op de Dam met pro-Palestijnse leus
Demonstrant besmeurt Nationaal Monument op de Dam met pro-Palestijnse leus

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.