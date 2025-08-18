CIDI doet aangifte na filmpje 'Israëlische toeristen' op Center Parcs

Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) doet aangifte nadat een filmpje online is verschenen van bezoekers op Center Parcs. Op het filmpje, dat rondgaat op sociale media, zouden Israëlische toeristen te zien zijn. Degene die (stiekem) filmt, maakt duidelijk dat zij niet welkom zijn in Nederland.

Het CIDI doet aangifte tegen een intimiderende en haatzaaiende oproep van een pro-Palestijnse organisatie, schrijft het centrum op X. "Een nieuwe trede op de escalatieladder: de geesten worden nu actief rijp gemaakt voor geweld tegen Israeli's in Nederland", schrijft het CIDI bij de video. "Pro-Palestijns activisme neemt steeds gevaarlijkere vormen aan."

Een woordvoerder van het CIDI laat aan Hart van Nederland weten dat het filmpje hen doet denken aan de jodenjacht. "Het is groot en schokkend, we zijn bezig om te achterhalen wie erachter zit." Volgens het CIDI gaat wat er op het filmpje gebeurt de grenzen van activisme voorbij.

Oproep

Op de beelden is te zien hoe bezoekers worden gefilmd terwijl ze bijvoorbeeld aan het eten zijn of in de supermarkt lopen. Ze zijn niet herkenbaar in beeld. Over de beelden heen zijn Engelse teksten geplaatst als: "Terwijl families in Palestina vechten voor hun leven en kinderen doodgaan van de honger, mogen deze zionisten visumvrij genieten van een reis in Europa."

Tijdens een pro-Palestijnse protestactie op de Dam in Amsterdam afgelopen zaterdag spoot een demonstrant een leus op het Nationaal Monument:

0:55 Demonstrant spuit pro-Palestijnse leus op Nationaal Monument

In de video wordt opgeroepen om nog meer beelden te maken en de locatie en identiteit van de toeristen bekend te maken. Het is niet bekend wie de video heeft gemaakt.

Onder meer Students for Justice in Palestine heeft de video op Instagram gedeeld. Een woordvoerder van het studentencollectief laat aan Hart van Nederland weten dat ze de video hebben gedeeld om kenbaar te maken dat volgens hen "Israëliërs zonder screening naar Nederland kunnen komen". "We weten niet of deze mensen op het filmpje oorlogsmisdaden hebben begaan. Maar het gaat erom dat oorlogsmisdadigers in theorie vakantie kunnen vieren in Center Parcs", aldus de woordvoerder.

Respectvol omgaan

In een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland laat het vakantiepark in Zeewolde weten dat ze op de hoogte zijn van de video die rondgaat en dat ze snappen dat de gebeurtenissen in de wereld leiden tot sterke emoties. "Iedereen die bij ons verblijft, doet dat als vakantiegast en is welkom zolang de parkregels worden nageleefd en er respectvol met elkaar wordt omgegaan. Ons streven is om een omgeving te bieden waar iedereen zich veilig voelt en in alle rust samen kan zijn", schrijft het park.