Amsterdam wil zieke kinderen uit Gaza naar Nederland halen

De gemeente Amsterdam wil ernstig zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische behandeling in het Amsterdam UMC. Burgemeester en wethouders hebben vrijdag in een brief een dringend beroep gedaan op de regering om mee te werken aan het ophalen van deze slachtoffers uit het oorlogsgebied.

Volgens het stadsbestuur ziet Amsterdam het opvangen van deze kinderen als een “humanitaire verplichting” en “zal daaraan graag meewerken”.

Gebrek aan zorg

Het Amsterdam UMC vindt het "noodzakelijk" slachtoffertjes op te nemen, "vanwege het gebrek aan medische zorg in Gaza", zo antwoordt burgemeester Femke Halsema op vragen vanuit de Amsterdamse gemeenteraad.

Het stadsbestuur heeft contact met andere gemeenten in binnen- en buitenland over samenwerking bij de evacuatie en opvang van zieke en gewonde Palestijnen.

ANP