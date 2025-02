Wilders steunt plan Trump voor deportatie Palestijnen uit Gaza

De leider van de grootste regeringspartij, Geert Wilders (PVV), steunt het plan van de Amerikaanse president Donald Trump dat Palestijnen de Gazastrook moeten verlaten. Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) liet eerder weten tegen deportatie van Palestijnen uit Gaza te zijn.

"Helemaal waar, Donald Trump", schrijft Wilders in het Engels op X in reactie op berichtgeving dat Trump zei dat Palestijnen geen alternatief hebben dan Gaza te verlaten. Wilders: "Zoals ik altijd heb gezegd: Jordanië = Palestina. Laat de Palestijnen naar Jordanië verhuizen. Gaza-probleem opgelost!"

'Overnemen en bezitten'

Kort na het aantreden van het kabinet moest Veldkamp in juli de Jordaanse regering geruststellen na een tweet van Wilders waarin hij stelde dat Jordanië "de enige echte Palestijnse staat" is. Dat leidde tot boosheid in Amman.

Trump zei tijdens een persconferentie dinsdag met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat de Verenigde Staten de Gazastrook zullen "overnemen en bezitten" zodra de Palestijnen daar weg zijn. Hij vindt dat Palestijnen uit Gaza permanent in andere landen moeten worden gehuisvest.

Tweestatenoplossing

Volgens minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) is het voor het kabinet onbestaanbaar dat de Gazastrook onder Amerikaans gezag komt. "Voor Nederland staat buiten kijf: Gaza is van de Palestijnen", aldus de bewindsman.

"Onze positie is en blijft onveranderd", zegt Veldkamp. "Nederland staat achter een tweestatenoplossing. Dat betekent een onafhankelijke levensvatbare Palestijnse staat naast een veilig Israël."

ANP