Abed (33) uit Almere mag vertrekken uit Gazastrook: 'Heel blij'

Er is goed nieuws voor de 33-jarige Abed al Attar uit Almere. Na een dik jaar mag hij vertrekken uit de Gazastrook en kan hij terug naar Nederland. Israël heeft hem niet meer op de risicolijst staan en daarmee gaat een eerder aangekondigde rechtszaak niet door. Volgens zijn advocaat is Abed erg blij met de ontwikkelingen.

Advocate Samira Sabir zet zich al maanden in om Abed weg te krijgen uit Gaza, zo is te zien in de video bovenaan.

Volgens minister Caspar Veldkamp van (Buitenlandse Zaken gaat het nog wel even duren voordat Abed ook daadwerkelijk terug naar Nederland kan. "De Israëlische autoriteiten hebben de veiligheidsbelemmeringen die ze op hem hadden gesteld opgeheven", aldus Veldkamp. Daardoor kan de Nederlandse ambassade weer een uitreisverzoek voor Abed al Attar aanvragen. Zo'n procedure kost tijd. Dan moet "meer in weken dan aan dagen" worden gedacht.

De advocaat van Abed heeft aangedrongen op een versnelde procedure. Mocht hij binnen korte tijd kunnen vertrekken uit het oorlogsgebied, dan heeft hij in totaal zestien maanden daar gezeten.

'Spannend'

Eind september 2023 vertrok Abed naar de Gazastrook voor de bruiloft van zijn neef. Niet lang daarna, op 7 oktober, viel Hamas Israël op gruwelijke wijze aan. Als reactie op die wreedheden begon de regering het getroffen land een grootschalige actie tegen de terreurorganisatie. Veel Palestijnse burgers werden daarmee nog dieper het conflict tussen de twee partijen ingesleept, met opnieuw vele doden tot gevolg.

Abed zelf is heel blij met het nieuws over zijn aanstaande vertrek, zegt zijn advocaat Samira Sabir. "Het is nog wel een beetje spannend, eerst zien dan geloven." Maandag zou eigenlijk zijn zaak voorkomen bij de rechter in Tel Aviv, maar door het besluit van de autoriteiten gaat die nu niet door. "We hadden een procedure gestart tegen Israël, maar die heeft dus vandaag op de dag dat de zitting zou dienen, toegegeven dat Abed ten onrechte op de risicolijst stond. Daarmee hebben ze gezegd dat hij de grens kan oversteken."

Sabir bevestigt het verhaal van de minister, het kan inderdaad nog een paar weken duren voordat de Almeerder kan vertrekken.