Almeerder zit al langer dan jaar vast in Gaza, advocaat start rechtszaak

De Almeerse Abed (33) zit sinds eind september 2023 vast in Gaza. Wat een tijdelijk verblijf voor een bruiloft van zijn neef had moeten zijn, lijkt nu een nachtmerrie zonder einde. Na een jaar zit Abed nog steeds vast in Gaza.

Advocate Samira Sabir, die Abed bijstaat, is het helemaal beu. Ze vertelt aan Hart van Nederland: "We zien gewoon dat de enorme loyaliteit aan Israël en de vriendschappelijke banden een rol spelen. We vinden het kwalijk dat de Nederlandse staat zo weinig tot nu toe heeft betekent voor Abed."

Door de oorlog moet de terugkeer naar Nederland via een veilige oversteek naar de buurlanden van Israël worden geregeld. Hoewel meerdere gestrande Nederlanders in Gaza vorig jaar meteen de veilige oversteek konden maken, lijken de diplomatieke wegen de Almeerse Abed steeds meer in de weg te zitten. Israël moet volgens de diplomatieke wegen alle namen van buitenlanders op een lijst zetten zodat ze op een veilige manier uitgezet kunnen worden. Keer op keer weigeren de Israëlische autoriteiten wegens 'nationale veiligheid' dit voor Abed te doen.

Wanhoop nabij

D e advocate laat weten dat de vrouw van Abed 'de wanhoop nabij is'. Ook speelt in het gezin met twee jonge kinderen financiële zorgen. Hassan, een betrokkene bij de familie, laat aan Hart van Nederland weten dat het steeds moeilijker is om de kinderen voor te houden dat papa voor werk in het buitenland is.