Kabinet houdt voet bij stuk over opvang zieke Gaza-kinderen

Debat

Vandaag, 20:03

Het demissionaire kabinet blijft weigeren om zieke of gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland te halen. Volgens premier Dick Schoof is het beter om hen in de regio te behandelen. "We willen zo goed mogelijk helpen iets aan dat leed te doen", zei hij in de Tweede Kamer.

Verschillende partijen begrijpen die keuze niet. Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) vroeg waarom Nederland niet én in de regio helpt, én een aantal kinderen hiernaartoe haalt. Ook Rob Jetten (D66) sloot zich daarbij aan. "Wat is daaraan zo moeilijk", zei hij, terwijl hij benadrukte dat andere EU-landen wél evacuaties uitvoeren.

Net als gisteren gaat het vandaag opnieuw vaak over de situatie in Gaza. Wilders (PVV) en Van Baarle (DENK) botsten woensdag al stevig, zoals te zien is in de onderstaande video:

Geert Wilders loopt weg tijdens debat, Stephan van Baarle stomverbaasd
2:18

Geert Wilders loopt weg tijdens debat, Stephan van Baarle stomverbaasd

'Laat uw hart zien'

Mirjam Bikker (ChristenUnie) riep de premier op om meer menselijkheid te tonen. "Laat uw hart gewoon zien", zei ze tijdens het debat. Volgens haar moet Nederland verantwoordelijkheid nemen, zeker nu kinderen in levensgevaar zijn.

Schoof reageerde dat hij de "heftigheid" van de discussie begrijpt, omdat het om groot menselijk leed gaat. Toch verwacht hij niet dat het kabinet en de Kamer het eens worden.

Motie nipt verworpen

Vorige week stemde de Tweede Kamer over een voorstel om medische evacuaties mogelijk te maken. Dat plan haalde het nét niet: 72 Kamerleden stemden tegen en 71 voor. Daarmee is duidelijk dat het onderwerp politiek zeer gevoelig ligt.

ANP

