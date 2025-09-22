Keijzer wil verbod op voorrang statushouders doorzetten ondanks kritiek Raad van State

Woonminister Mona Keijzer (BBB) gaat haar wet om voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen te verbieden alsnog naar de Tweede Kamer. De Raad van State adviseerde haar maandag de wet niet in te dienen omdat deze in strijd zou zijn met de grondwet.

Het nieuwe wetsvoorstel van Keijzer zou de voorrang verbieden die vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Het schrappen van deze voorrang zou volgens de Raad van State in strijd zijn met artikel 1 van de grondwet dat discriminatie verbiedt.

Veel mensen hebben het gevoel dat het voortrekken van statushouders niet eerlijk is. In de onderstaande video vertelt Jeffrey uit Utrecht zijn verhaal. In die gemeente werd drie jaar geleden voorrang gegeven aan statushouders om zo de achterstand weg te werken.

1:43 Jeffrey moet nóg langer wachten op huurhuis nu statushouders voorrang krijgen

De raad constateert dat statushouders meer moeite hebben met het vinden van een woning en de voorrang op een sociale huurwoning compenseert die achterstand. Wanneer de positie op de woningmarkt van statushouders gelijk is aan die van anderen en daarmee 'genormaliseerd' is, kan de voorrang pas geschrapt worden, aldus de Raad.

Mona Keijzer

De demissionaire woonminster wil dus dat het wetsvoorstel zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer gaat voor behandeling. Minister Keijzer komt later met een uitgebreide reactie op de kritiek van de Raad van State, maar licht haar plan al kort toe: "Het is van groot belang om de positie van statushouders te normaliseren", zegt ze in een reactie aan Hart van Nederland. "Zij moeten uiteindelijk op dezelfde manier een woning vinden als alle andere mensen in Nederland. Het is niet meer te verdedigen dat zij voorrang krijgen ten opzichte van andere woningzoekenden."

Op het moment gaat zo'n zes tot tien procent van de sociale huurwoningen naar statushouders.

Hart van Nederland / ANP