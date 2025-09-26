Terug

Ruiten Binnenhof ingegooid tijdens rellen Den Haag, 55.000 euro schade

Crime

Vandaag, 13:10

Tijdens de rellen in Den Haag van afgelopen zaterdag is ook schade aan het Binnenhof aangericht. Demonstranten hebben monumentale ramen van het Tweede Kamergebouw ingegooid. De schade wordt geschat op zo'n 55.000 euro. Dat meldt het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Bij de rellen, die volgden op het protest tegen de asielwetgeving, hebben relschoppers het voormalig Justitiegebouw beschadigd. Monumentale ramen van het uit 1883 stammende gebouw werden ingegooid.

De politie zette zaterdag traangas in om de relschoppers van het Malieveld af te krijgen. Hierdoor verplaatste de groep zich naar de Haagse binnenstad. Onderweg werden ruiten van het partijkantoor van D66 ingegooid.

Ook probeerden enkele aanwezigen het terrein van het Binnenhof op te komen door een toegangspoort te forceren. Naast de gesneuvelde ruiten, is ook de toegangspoort zodanig beschadigd dat deze vervangen moet worden. Daarnaast zorgt de tijdelijke afzetting van het hek voor extra kosten.

De vernielingen vonden plaats tijdens de rellen in Den Haag van afgelopen zaterdag:

Rellen bij protesten in Den Haag
1:10

Rellen bij protesten in Den Haag

Renovatie

Het Binnenhof wordt op dit moment gerenoveerd. Door de grootschalige werkzaamheden werkt de Tweede Kamer tijdelijk vanuit een andere locatie. Er waren ten tijde van de rellen dus ook geen politici aanwezig op het Binnenhof.

