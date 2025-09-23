Hoogste straf voor 'geweldsexplosie' Den Haag 6 weken cel

De politierechter heeft dinsdag cel- en taakstraffen opgelegd aan mensen die betrokken waren bij de ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag. Daar liep een demonstratie voor een strenger asielbeleid flink uit de hand. Relschoppers keerden zich onder meer tegen de politie.

Het Openbaar Ministerie sprak van "een ongekende geweldsexplosie". De politierechter zei tegen een van de verdachten dat hij "heel zwaar tilt" aan geweld tegen de politie, die "zich moet verdedigen tegen een stel idioten".

In totaal zijn 37 mensen opgepakt. Veertien van hen moesten zich dinsdag voor de politierechter verantwoorden tijdens supersnelrechtzittingen. Er zijn celstraffen opgelegd tot maximaal zes weken, waarvan drie weken voorwaardelijk. De hoogste straf was voor Maurits R. (20) uit Voorburg, die tegenover de rechter bekende dat hij met stenen en takken had gegooid naar de politie. Twee mannen zijn vrijgesproken. Twee zaken, waaronder die van een minderjarige, worden mogelijk op een later moment behandeld.

Enige vrouwelijke verdachte

Andere straffen waren onder meer vijf weken waarvan twee voorwaardelijk of een voorwaardelijke celstraf met taakstraffen van 40, 60 en 80 uur. Ook moeten meerdere verdachten geld overmaken aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven, een fonds voor slachtoffers van geweld of een seksueel misdrijf.

De verdachten zijn afkomstig uit het hele land en tussen de 16 en 60 jaar oud. Op een na zijn het allemaal mannen. De enige vrouwelijke verdachte werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf.

Meer dan duizend mensen gingen tijdens de demonstratie op het Malieveld de naastgelegen A12 op. Ze gooiden met glas en stenen, agenten en journalisten werden belaagd en politievoertuigen werden vernield en in brand gestoken. De politie moest de waterwerper en traangas inzetten tegen de relschoppers. Daarna werden vernielingen aangericht bij het Binnenhof en het partijkantoor van D66.

ANP