Burgemeester Den Haag: geen signalen vooraf voor extreem geweld bij protest

De autoriteiten in Den Haag hadden niet voorzien dat de demonstratie tegen immigratie rond het Malieveld zaterdag zo uit de hand zou lopen. Dat schrijft burgemeester Jan van Zanen woensdag in een feitenrelaas aan de gemeenteraad. Later debatteert een raadscommissie over de gewelddadige gebeurtenissen.

Volgens Van Zanen waren er vooraf wel "zachte signalen" dat kwaadwillenden het protest mogelijk wilden verstoren. Ook werd rekening gehouden met een tegendemonstratie. Toch leidde de informatie volgens hem niet tot de verwachting dat het protest zou uitmonden in massaal en extreem geweld.

Verslaggeefster van Hart van Nederland Joya de Boer was aanwezig bij de demonstratie. In Nieuws van de Dag vertelde ze eerder wat ze daar zag:

16:06 Hooligans zorgen voor chaos tijdens asieldemonstratie op Malieveld

Gemeenteraad bespreekt rellen

De demonstratie liep volledig uit de hand en leidde tot forse ongeregeldheden. Hoe het zover heeft kunnen komen, wordt later woensdag besproken in de Haagse gemeenteraad. Daar zal ook worden gekeken naar de rol van politie en gemeente tijdens het gewelddadige protest.

