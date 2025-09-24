Terug

Prinsenvlag niet langer te koop bij Bol.com, waarom is deze vlag zo omstreden?

Debat

Vandaag, 11:22

De Prinsenvlag komt de laatste tijd weer veel in het nieuws. Zo zwaaiden demonstranten in Den Haag afgelopen zaterdag met de vlag en was de vlag al meerdere keren te zien op de tribune van voetbalstadions. Bol.com schrapt nu de verkoop van de Prinsenvlag op haar platform. Waar staat deze vlag voor en waarom is die zo omstreden?

De vlag lijkt op de Nederlandse vlag, maar heeft de kleuren oranje, wit en blauw. In de 16e eeuw werd de vlag gebruikt op oorlogsschepen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Na de moord op Willem van Oranje werd de vlag gezien als symbool van deze opstanding tegen de Spanjaarden en het Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De landsvlag van Zuid-Afrika had bovendien tot 1994 dezelfde kleuren, al stond de vlag daar symbool voor het apartheidsregime.

Onrust rond Prinsenvlag

Rondom de vlag is de laatste tijd veel commotie ontstaan. Volgens historicus Kees Ribbens komt dat doordat de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) jarenlang de Prinsenvlag als symbool gebruikte. "De NSB heeft jarenlang de vlag gebruikt en mensen kijken toch met afschuw naar deze tijd", legt hij uit aan Hart van Nederland. De Prinsenvlag was niet het logo van de NSB, die is rood met zwart.

Tijdens de demonstratie in Den Haag waren er ook enkele Prinsenvlaggen te zien met het VOC-logo in het midden. "De mentaliteit van toen past bij het inzicht dat die mensen nu hebben. Dat de vlag nu wordt gebruikt, is een verwijzing naar het grote koloniale rijk van Nederland. De vlaggendragers schamen zich niet voor die tijd", aldus Ribbens.

Tijdens de demonstratie in Den Haag zaterdag waren naast heel veel Nederlandse vlaggen, ook Prinsenvlaggen te zien.

Niet meer te koop via Bol.com

Bol.com heeft sinds dinsdagochtend de verkoop van deze vlag geschrapt. Dat bevestigt een woordvoerder aan Hart van Nederland na berichtgeving van het AD. "We hebben alle Prinsenvlaggen offline gehaald. Bij ons assortiment passen geen producten die haat, discriminatie of andere kwetsende uitingen hebben", aldus de woordvoerder.

"Momenteel is ons beleid op alle vlaggen dat wij deze verbieden als ze bij wet verboden zijn. We krijgen de laatste maanden vaker feedback van o.a. klanten over vlaggen die via bol te koop zijn. Dat heeft ons ertoe doen besluiten om ons beleid op vlaggen te gaan herzien."

