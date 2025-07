Wilders en Baudet bij protest tegen asielzoekers in Helmond

In Helmond is dinsdagavond stevig geprotesteerd tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. Op het plein bij het stadhuis kwamen honderden demonstranten bijeen, onder wie PVV-leider Geert Wilders en FVD-voorman Thierry Baudet. Zij spraken het publiek vanaf een podium toe.

"Hebben jullie ook genoeg van al die azc's in Nederland? En willen jullie nog zo’n azc?", vroeg Wilders de menigte. Hij stelde dat niet de burgemeester, maar de inwoners de macht in handen hebben. "We gaan ons snoeihard verzetten tegen de andere politieke partijen", aldus Wilders.

Eerder op de dag lieten demonstranten weten dat ze totaal niet zitten te wachten op een nieuw azc. In de onderstaande video vertellen ze waarom:

1:18 Honderden in Helmond op de been tegen azc voor minderjarigen

Drie aanhoudingen

De demonstratie verloopt verder grotendeels rustig, wel zijn er drie mensen aangehouden: twee vanwege verboden wapenbezit en één persoon kon zich niet legitimeren. Opvallend was de aanwezigheid van enkele prinsenvlaggen, een symbool dat in verband wordt gebracht met extreemrechtse groeperingen.

De gemeente had zich goed voorbereid. Vanwege eerdere incidenten bij soortgelijke protesten elders, was er veel politie op de been. De gemeente meldde vooraf al "sterke signalen" te hebben dat sommigen zwaar vuurwerk zouden meenemen.

Naast de felle tegenstanders was er ook een kleine tegendemonstratie met enkele tientallen aanwezigen. Zij wilden een tegengeluid laten horen, maar bleven op afstand van het hoofdpodium.

Ruimte voor 250 asielzoekers

De onrust draait om de uitvoering van de spreidingswet. Helmond moet volgens die wet ruimte maken voor 250 asielzoekers, waaronder honderd minderjarige alleenstaande vreemdelingen. Momenteel biedt de stad slechts plek aan vijftig van deze jongeren, maar de gemeente werkt aan uitbreiding met nog eens vijftig plekken.

ANP