Vrouw (32) op vliegveld verstopt bijna 10.000 euro (!) in onderbroek en schoen

Een vrouw (32) had dinsdag wel heel veel contant geld op zak, of beter gezegd: in haar onderbroek en in haar schoen. Ze had bijna 9800 euro verstopt toen ze door de veiligheidscontrole op Rotterdam The Hague Airport probeerde te komen. De Koninklijke Marechaussee heeft haar aangehouden op verdenking van witwassen.

De 32-jarige Colombiaanse reizigster verklaarde het geld van een vriend te hebben gekregen voor een medische ingreep. Maar na contact met die vriend werd niet duidelijk waar het geld vandaan kwam. Daarop is de vrouw aangehouden voor witwassen en overgebracht naar de brigade Zuid-Holland voor nader onderzoek. Het geld is in beslag genomen.