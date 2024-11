Verdachten schietpartij Deventer gearresteerd door agenten met getrokken wapens

Bij een schietincident aan de Boxbergerweg in Deventer is woensdagavond een man gewond geraakt aan zijn hoofd. Dat meldt een correspondent ter plaatse. De politie heeft twee verdachten aangehouden, waaronder een gewonde man.

Het incident werd rond 23.30 uur gemeld. Hulpdiensten troffen kort daarna het slachtoffer aan. Een stukje verderop omsingelde de politie een woning, waarna een verdachte onder schot werd gehouden en gearresteerd. In de woning werd een tweede gewonde man aangetroffen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en wordt ook als verdachte beschouwd.

Of er daadwerkelijk is geschoten en hoe de mannen gewond raakten, is nog niet duidelijk. De politie doet verder onderzoek.