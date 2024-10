Verdachte van explosie in woonhuis Meppel blijft langer vastzitten

De 41-jarige bewoner van de woning in Meppel waar afgelopen weekend een explosie was, blijft in ieder geval nog veertien dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris bepaald, meldt het Openbaar Ministerie Noord-Nederland.

Door de ontploffing in de woning aan de Willem de Poorterstraat werd de achtergevel van het huis weggeblazen, de voorgevel raakte ontzet. De politie meldde eerder dat de explosie mogelijk een chemische reactie was die ontstond bij het vervaardigen van softdrugs.

Onbewoonbaar

De twee huizen naast de woning raakten voorlopig ook onbewoonbaar, de bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Ze hebben vervangende woonruimte gekregen en hebben de komende tijd onderdak, vertelde directeur Marcel van Halteren van woningcorporatie Woonconcept na afloop van een bewonersbijeenkomst maandagavond.

Steeds vaker drugslabs

De explosie in Meppel past binnen een groter landelijk probleem. In 2023 rolde de politie een recordaantal van 151 drugslabs op, een stijging van 44 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Drugscriminelen nemen steeds meer risico's, deze praktijken beperken zich dus al lang niet meer tot afgelegen industrieterreinen. De politie waarschuwt voor het gevaar van drugslabs in woonwijken, omdat dit levensbedreigende situaties kan veroorzaken voor omwonenden. Burgers spelen een belangrijke rol in het melden van zulke locaties. Lees hier hoe je zo'n drugslab in jouw omgeving kan herkennen.

ANP/Hart van Nederland