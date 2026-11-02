Verdachte dood Hajar (29) blijft nog zeker negentig dagen vastzitten

De 23-jarige man die wordt verdacht van het doden van de Amsterdamse Hajar (29), blijft voorlopig vastzitten. De raadkamer van de rechtbank heeft besloten zijn voorlopige hechtenis met negentig dagen te verlengen. De man wordt ook verdacht van een poging om zijn pleegvader om het leven te brengen.

De verdachte is een statushouder van Somalische afkomst. Hij zou zijn pleegvader hebben geprobeerd te doden in de Noord-Hollandse gemeente Koggenland.

De dood van Hajar beïnvloedt het veiligheidsgevoel: meer vrouwen vermijden donkere straten, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Lichaam gevonden in koffer

Hajar werd op zondag 4 oktober als vermist opgegeven. Vermoedelijk werd ze diezelfde dag om het leven gebracht in een antikraakpand in de Amsterdamse wijk Buitenveldert.

Bijna twee weken na haar verdwijning werd haar lichaam aangetroffen in een koffer in het water bij de Amsteldijk in Amsterdam.