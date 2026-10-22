'Familie gedode Hajar (29) woest op politie na verontrustende appjes'

"Help me. Now. He is killing me." Dat zouden de laatste berichten zijn geweest die de 29-jarige Hajar uit Amsterdam verstuurde voordat ze werd gedood. Volgens De Telegraaf stuurde ze de noodkreet op zondagochtend 4 oktober naar een bekende. Haar familie is woedend over het optreden van de politie, die volgens hen te laat in actie kwam. De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat Hajar verontrustende berichten heeft verstuurd, maar wil niets zeggen over de inhoud.

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Telegraaf-journalist Tom Olthof sprak met een familielid van Hajar en kreeg inzage in de vermoedelijke laatste berichten van de vrouw. De familie had op zondag 4 oktober rond 20.15 uur melding gedaan van haar vermissing, nadat ze sinds de verontrustende berichten in de ochtend niets meer van Hajar had gehoord. Waarom de familie niet eerder contact opnam met de politie, is niet duidelijk.

Familie boos over optreden politie

Volgens Olthof is de woede van de familie goed te begrijpen. Hij wijst daarbij ook op de communicatie vanuit de autoriteiten. Burgemeester Femke Halsema sprak eerder haar waardering uit voor de hulpdiensten en de politiechef van Amsterdam liet weten dat met man en macht naar Hajar was gezocht. "Ik kan goed begrijpen dat het bij de familie in het verkeerde keelgat is geschoten", zegt Olthof tegen Hart van Nederland.

De politie stelt dat na de vermissingsmelding verschillende opsporingsmiddelen zijn ingezet, waaronder het lokaliseren van Hajars telefoon. Dat leidde in de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 oktober naar een pand in Buitenveldert, maar daar werden de vrouw en haar telefoon niet aangetroffen. Het ging om een ander pand dan het antikraakpand waar deze week onderzoek werd gedaan. De politie vermoedt dat Hajar in dat laatste pand om het leven is gebracht.

Lichaam gevonden in koffer

Het lichaam van Hajar werd afgelopen vrijdag aangetroffen in een koffer in het water aan de Amsteldijk in Amsterdam-Zuid. Voor haar dood zit een 23-jarige man vast.

De verdachte werd dinsdagochtend aangehouden na een geweldsincident in het Noord-Hollandse Spierdijk, waarbij zijn pleegvader gewond raakte. De man werd aanvankelijk als getuige gehoord in de zaak, maar werd al snel als verdachte aangemerkt.