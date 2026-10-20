Van vermissing tot aanhouding verdachte: dit weten we nu over de dood van Hajar (29)

De vermissing van de 29-jarige Hajar uit Amsterdam kreeg een gruwelijke afloop toen haar lichaam vrijdag 16 oktober werd aangetroffen in een koffer in het water bij de Amsteldijk. Ruim twee weken na haar verdwijning heeft de politie een 23-jarige verdachte aangehouden. Tijdens een persconferentie dinsdagavond gaven de politie, het Openbaar Ministerie en burgemeester Femke Halsema meer informatie over het onderzoek. Dit weten we tot nu toe.

Feiten op een rij 4 oktober: Hajar wordt voor het laatst gezien terwijl ze met een onbekende man vanaf de RAI richting Buitenveldert fietst. Die avond wordt ze als vermist opgegeven.

13 oktober: De politie deelt haar foto en roept het publiek op om mee te zoeken.

16 oktober: Het lichaam van Hajar wordt aangetroffen in een koffer in het water bij de Amsteldijk in Amsterdam.

20 oktober, ochtend: De man wordt na aanvullend onderzoek als verdachte aangemerkt en landelijk gesignaleerd. Kort daarna wordt hij aangehouden na een geweldsincident bij een woning in Koggenland. Daarbij raakt een man gewond. Volgens een buurtbewoner gaat het om de pleegvader van de verdachte. De politie heeft dit nog niet bevestigd.

20 oktober, avond: Tijdens een persconferentie bevestigen politie en justitie de aanhouding. De politie gaat er vooralsnog van uit dat Hajar en de verdachte elkaar niet kenden.

Zondag 4 oktober: Hajar verdwijnt

Hajar wordt op zondag 4 oktober voor het laatst gezien. Op camerabeelden bij de RAI in Amsterdam is te zien hoe zij samen met een op dat moment onbekende man op de fiets vertrekt richting Buitenveldert. De vrouw zou een koffer bij zich hebben gehad.

Diezelfde zondagavond meldt een familielid haar als vermist bij de politie. De familie maakt zich grote zorgen over haar welzijn. De politie start een onderzoek naar haar verblijfplaats en zet verschillende opsporingsmiddelen in.

Dinsdag 13 oktober: politie vraagt publiek om hulp

Ruim een week na haar verdwijning brengt de politie de vermissing van Hajar naar buiten. Haar foto wordt breed gedeeld in de hoop dat iemand weet waar zij verblijft.

Ook maakt de politie bekend dat Hajar op 4 oktober met een onbekende man vanaf de RAI richting Buitenveldert is gefietst. Volgens de politie gaf het contact tussen Hajar en de man op dat moment geen aanleiding om uit te gaan van een verdachte of dreigende situatie. Daarom werd de man aanvankelijk als getuige aangemerkt.

Vrijdag 16 oktober: lichaam gevonden in koffer

Op vrijdagochtend 16 oktober wordt rond 08.30 uur een lichaam aangetroffen in een koffer in het water bij de Amsteldijk in Amsterdam. Het blijkt te gaan om de vermiste Hajar.

De politie start een grootschalig onderzoek naar haar dood. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) wordt ingezet om te achterhalen wat er precies met de vrouw is gebeurd.

Volgens de politie is Hajar waarschijnlijk kort na haar verdwijning om het leven gebracht. Waar zij precies is overleden, is nog altijd onduidelijk.

Maandag 19 oktober: onbekende man gehoord

Tijdens het onderzoek weet de recherche de man te identificeren met wie Hajar op 4 oktober op de camerabeelden te zien was. Hij wordt maandagavond 19 oktober als getuige gehoord.

Op dat moment wordt hij nog niet als verdachte beschouwd. Uit aanvullend onderzoek blijkt in de ochtend van dinsdag 20 oktober dat er aanwijzingen zijn voor zijn betrokkenheid bij de dood van Hajar.

Dinsdag 20 oktober: verdachte aangehouden na geweldsincident

Op dinsdagochtend, kort voor 08.00 uur, wordt de man gesignaleerd. Zijn gegevens worden gedeeld met politie-eenheden in heel Nederland, zodat hij kan worden aangehouden.

Om 08.20 uur krijgt de politie in Noord-Holland een melding van een geweldsincident in een woning in de gemeente Koggenland. Agenten gaan direct ter plaatse en treffen een gewonde man aan. Het slachtoffer wordt voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de woning wordt een 23-jarige man aangehouden in verband met het geweldsincident. Dankzij de landelijke signalering weten de agenten direct dat de aangehouden man ook wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Hajar.

Volgens een buurtbewoner is de gewonde man de pleegvader van de verdachte. De buurman vertelt aan Hart van Nederland dat er dinsdagochtend eerst een steen door een ruit werd gegooid, waarna de man werd aangevallen. De politie kan deze informatie op dit moment nog niet bevestigen.

De verdachte is van Somalische afkomst, beschikt over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat Hajar en de verdachte elkaar al kenden.

De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie deelt voorlopig geen verdere details over het onderzoek om te voorkomen dat informatie naar buiten komt die alleen de dader kan weten.

Dinsdagavond 20 oktober: persconferentie

Tijdens een persconferentie van de Amsterdamse veiligheidsdriehoek bevestigen burgemeester Femke Halsema, hoofdofficier van justitie René de Beukelaer en hoofdcommissaris Peter Holla dat een verdachte is aangehouden voor de gewelddadige dood van Hajar.

Halsema spreekt haar medeleven uit aan de familie en naasten van de vrouw. Volgens de burgemeester is het zwartste scenario werkelijkheid geworden en is Hajar met geweld uit het leven gerukt. Ze prijst het recherchewerk dat tot de aanhouding heeft geleid.

Ook hoofdcommissaris Peter Holla staat stil bij het verdriet van de nabestaanden. "Ik zit hier met een dubbel gevoel, omdat we Hajar niet op tijd hebben kunnen vinden", zegt hij tijdens de persconferentie.

Reactie van de familie

De familie van Hajar laat via Namens de Familie weten opgelucht te zijn dat er een verdachte is aangehouden. Tegelijkertijd is het verdriet om haar dood groot.

"De familie is natuurlijk heel blij dat er een verdachte is aangehouden zoals vanavond is bekendgemaakt. Maar zoals te begrijpen is de familie ook nog steeds in diepe rouw over het verlies van hun dochter, zus, familielid."

De familie benadrukt in alle rust en privacy afscheid te willen nemen van Hajar.

Wat is nog onduidelijk?

Ondanks de aanhouding zijn nog niet alle vragen beantwoord. Zo is nog niet bekend waar Hajar precies om het leven is gekomen en wat zich na haar vertrek bij de RAI heeft afgespeeld. Ook over de precieze doodsoorzaak en het mogelijke motief zijn nog geen verdere details bekendgemaakt.

Het Team Grootschalige Opsporing zet het onderzoek voort. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat bepaalde informatie voorlopig niet wordt gedeeld vanwege het lopende strafrechtelijke onderzoek.