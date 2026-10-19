Mysterie rond dode vrouw (29) in koffer: politie start grootschalig onderzoek

De politie is een grootschalig onderzoek gestart naar de dood van de 29-jarige Hajar uit Amsterdam. Haar lichaam werd vrijdagochtend 16 oktober rond 08.30 uur aangetroffen in een koffer in het water bij de Amsteldijk. De vrouw was al bijna twee weken vermist. De politie roept getuigen op zich te melden.

Het is nog onduidelijk wat haar precies is overkomen en waar zij om het leven is gekomen. Er is nog niemand aangehouden. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) onderzoekt de zaak.

Vertrok met onbekende man

Hajar werd op 4 oktober voor het laatst gezien. Een dag later gaf haar familie haar als vermist op, omdat zij zich zorgen maakte over haar welzijn. Sindsdien heeft de politie verschillende opsporingsmiddelen ingezet om haar te vinden.

Op dinsdag 13 oktober bracht de politie haar vermissing naar buiten. Daarbij werd gemeld dat de vrouw op 4 oktober samen met een onbekende man op de fiets vanaf de RAI richting Buitenveldert vertrok. Of deze man iets met haar vermissing of dood te maken heeft, is niet bekend.

Politie zoekt camerabeelden

Rechercheurs proberen de laatste dagen van de vrouw in kaart te brengen. Daarbij is de hulp van het publiek volgens de politie van groot belang.

Hajar had een normaal postuur, was tussen de 1,65 en 1,70 meter lang en had zwart krullend haar. Ze droeg een jurk met panterprint en witte schoenen van New Balance.

De politie roept iedereen die de vrouw na 4 oktober nog heeft gezien of mogelijk camerabeelden van haar heeft, dringend op zich te melden. Ook andere informatie die kan helpen bij het onderzoek is welkom.