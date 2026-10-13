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Grote zorgen om vermiste Hajar (29): vertrok met onbekende man in Amsterdam

Vermissing

Vandaag, 10:14

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De politie is op zoek naar de 29-jarige Hajar, die sinds zondag 4 oktober wordt vermist in Amsterdam. De vrouw werd voor het laatst gezien bij de RAI, waar ze met een onbekende man met een fiets vertrok in de richting van Buitenveldert. De politie en haar familie maken zich ernstige zorgen om haar welzijn.

Hajar is tussen de 1,65 en 1,70 meter lang, heeft een normaal postuur, zwart krullend haar en donkere ogen. De dag voor haar verdwijning droeg ze een jurk met tijgerprint en witte schoenen van het merk New Balance. Het is niet bekend of ze deze kleding ook droeg op de dag dat ze verdween.

De vermiste Hajar. Beeld: Politie

De vermiste Hajar. Beeld: Politie

Politie roept getuigen op

De politie roept mensen die Hajar hebben gezien of weten waar ze verblijft op om zich te melden. Tips kunnen worden doorgegeven via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of via het tipformulier van de politie. Anoniem informatie doorgegeven kan ook, dat doe je via 0800-7000.

Weet je wat je moet doen als iemand vermist raakt? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Door Redactie Hart van Nederland
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