Familie overleden vrouw (29) Amsterdam voelt 'na onzekerheid nu verdriet'

De onzekerheid waarin de familie van de 29-jarige Hajar uit Amsterdam de afgelopen weken verkeerde, heeft plaatsgemaakt voor rouw en verdriet. Het lichaam van de vrouw, die sinds 4 oktober vermist was, werd vrijdag gevonden in het water aan de Amsteldijk in Amsterdam-Zuid. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Volgens De Telegraaf zou ze in een koffer zijn gevonden.

De familie is aangeslagen en verdrietig en wil nu in alle rust en anonimiteit rouwen en afscheid nemen, laat zij via Namens de Familie weten. "Een vermissing van een geliefde is slopend, de onzekerheid is zwaar geweest."

'Lichaam in koffer'

Voor de politie is het nog niet duidelijk wat haar precies is overkomen. Buurtbewoners vertellen tegen De Telegraaf dat ze mogelijk in een koffer lag die in het water zou zijn gedumpt. Een voorbijganger zou de koffer hebben gevonden en de politie hebben gealarmeerd. Volgens andere buurtbewoners zou de politie specifiek op zoek zijn geweest naar een man met een koffer. De politie wil dat niet bevestigen.

Tijdens Hajars vermissing liet de politie weten dat er "ernstige zorgen om haar welzijn" waren. Ze zou vanaf de RAI in Amsterdam zijn vertrokken richting Buitenveldert met een onbekende man met fiets.