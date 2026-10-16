Vermiste vrouw (29) dood gevonden in water Amsterdam, politie vermoedt misdrijf

De 29-jarige vrouw die sinds zondag 4 oktober werd vermist in Amsterdam, is vrijdagochtend dood aangetroffen in het water aan de Amsteldijk. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingezet. Wat de vrouw precies is overkomen, is nog niet duidelijk.

De familie van de vrouw meldde haar vermissing op 5 oktober bij de politie. "Sindsdien hebben wij intensief naar haar gezocht", stelt de politie, die eerder al liet weten dat er "ernstige zorgen om haar welzijn" waren.

Vertrokken met onbekende man

De vrouw werd voor het laatst gezien in de buurt van de RAI in Amsterdam. Daar vertrok ze volgens eerdere informatie van de politie samen met een onbekende man met een fiets in de richting van Buitenveldert.

Of die ontmoeting iets met haar dood te maken heeft, is niet bekend. De politie onderzoekt wat er met de vrouw is gebeurd en waar zij om het leven is gekomen.

Politie zoekt getuigen

Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de zaak. De politie roept mensen die iets hebben gezien of gehoord, of andere informatie hebben over het mogelijke misdrijf, op zich te melden.

Tips kunnen worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.