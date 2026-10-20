23-jarige man aangehouden voor gewelddadige dood Hajar (29) uit Amsterdam

De politie heeft een 23-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van de 29-jarige Hajar uit Amsterdam. Dat wordt bekend tijdens een persconferentie van de Amsterdamse veiligheidsdriehoek die vanavond plaatsvond. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen vrijdagochtend aangetroffen in een koffer in het water bij de Amsteldijk. Op dat moment was zij al bijna twee weken vermist.

De verdachte is een 23-jarige man van Somalische afkomst, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Volgens hoofdofficier van justitie René de Beukelaer werd de man aanvankelijk als getuige aangemerkt. Uit aanvullend onderzoek kwamen aanwijzingen naar voren waardoor hij als verdachte kon worden aangemerkt. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat Hajar en de verdachte elkaar niet kenden.

De man zit momenteel in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie deelt voorlopig geen verdere details over het onderzoek, om te voorkomen dat informatie naar buiten komt die alleen de dader kan weten.

Nog veel vragen onbeantwoord

Hoewel er inmiddels een verdachte is aangehouden, is nog niet duidelijk waar Hajar precies om het leven is gekomen. Ze is naar alle waarschijnlijkheid snel na haar verdwijning om het leven gebracht. De politie doet daar nog onderzoek naar.

Tijdens de persconferentie sprak burgemeester Femke Halsema haar medeleven uit aan de familie en naasten van Hajar. Volgens haar is het zwartste scenario werkelijkheid geworden en is de 29-jarige vrouw met geweld uit het leven gerukt.

Ook hoofdcommissaris Peter Holla en hoofdofficier van justitie René de Beukelaer stonden stil bij het verdriet van de nabestaanden. "Ik zit hier met een dubbel gevoel, omdat we Hajar niet op tijd hebben kunnen vinden", aldus hoofdcommissaris Peter Holla.

Vertrok met onbekende man

Hajar werd op 4 oktober voor het laatst gezien. Volgens de politie meldde een familielid haar die zondagavond als vermist. De vrouw zou met een koffer zijn vertrokken. Sindsdien heeft de politie verschillende opsporingsmiddelen ingezet om haar te vinden.

Op dinsdag 13 oktober bracht de politie haar vermissing naar buiten. Daarbij werd gemeld dat Hajar op 4 oktober samen met een man op de fiets vanaf de RAI richting Buitenveldert vertrok. Deze man werd in eerste instantie als getuige aangemerkt en gehoord, maar kwam later als verdachte in beeld.

Op vrijdag 16 oktober werd haar lichaam aangetroffen in een koffer in het water bij de Amsteldijk. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) onderzoekt de zaak. De politie is nog altijd op zoek naar antwoorden over de precieze omstandigheden van haar dood.

Reactie van de familie

De familie van Hajar heeft via Namens de Familie een reactie naar buiten gebracht. " De familie is natuurlijk heel blij dat er een verdachte is aangehouden zoals vanavond is bekendgemaakt. Maar zoals te begrijpen is de familie ook nog steeds in diepe rouw over het verlies van hun dochter, zus, familielid."

De familie hecht er dan ook veel waarde aan om in rust, anonimiteit en alle privacy afscheid te kunnen nemen van hun geliefde.