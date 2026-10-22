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Politie bevestigt vermoeden: Hajar (29) omgebracht in antikraakpand Buitenveldert

Crime

Vandaag, 12:08

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De politie gaat ervan uit dat de 29-jarige Hajar is omgebracht in het antikraakpand in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van AT5.

Woensdag werd bekend dat de politie onderzoek deed in het pand aan De Klencke in Amsterdam-Zuid. Toen was er al een vermoeden dat de Amsterdamse hier is gedood.

Voor de dood van Hajar zit een 23-jarige man vast. De verdachte is van Somalische afkomst, een statushouder zonder vaste woon- of verblijfplaats, en verblijft sinds zijn zesde in Nederland.

Door ANP

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