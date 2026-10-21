Burgemeester betuigt steun aan pleeggezin Spierdijk na aanval door Abdi A.

Burgemeester Pieter van Maaren van Koggenland heeft woensdagmiddag het pleeggezin in Spierdijk bezocht om zijn steun te betuigen. Dinsdagochtend werd Adbi A. aangehouden nadat er een mishandeling was gemeld waarbij zijn pleegvader betrokken zou zijn geweest. Adbi A. wordt verdacht van de moord op de 29-jarige Hajar uit Amsterdam.

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"Het gezin is erg geschrokken van de gebeurtenissen. De pleegvader heeft dinsdagochtend behoorlijke verwondingen opgelopen, maar hij is bij bewustzijn", vertelt de burgemeester aan Hart van Nederland. Ook laat Van Maaren weten dat de pleegvader nog in het ziekenhuis ligt. Hij is zwaar toegetakeld door de hamer waarmee hij is aangevallen, maar komt er volgens de burgemeester weer bovenop.

Hevig geëmotioneerd gezin

In de woning sprak de burgemeester met een hevig geëmotioneerd gezin. Hij leeft enorm mee en wijst op de grote impact op de hechte, kleine gemeenschap van Spierdijk. Van Maaren gaf aan het gezin te kennen als maatschappelijk zeer betrokken. "Het gezin is hier welbekend in het dorp. We kennen ze als betrokken bij de gemeenschap. Omdat er nu onderzoek wordt verricht, kunnen nog geen verdere mededelingen worden gedaan."

De verdachte Adbi A. was maandagavond nog als getuige gehoord in het onderzoek naar de dood van de 29-jarige Hajar uit Amsterdam. De vrouw was sinds 4 oktober als vermist opgegeven. Bijna twee weken later werd het lichaam van Hajar aangetroffen in een koffer in het water bij de Amsteldijk in Amsterdam. De politie gaat ervan uit dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. Aanvullend onderzoek zorgde ervoor dat hij dinsdagochtend als verdachte werd aangemerkt.