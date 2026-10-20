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Verdachte zaak-Hajar opgepakt in Spierdijk na geweldsincident met pleegvader

Crime

Vandaag, 21:39

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De 23-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Hajar (29) uit Amsterdam, is dinsdagochtend aangehouden na een geweldsincident bij een woning in het West-Friese Spierdijk, gemeente Koggenland. Bij het incident raakte een man gewond. Volgens een buurtbewoner gaat het om de pleegvader van de verdachte.

De politie kreeg dinsdagochtend rond 08.20 uur een melding van een mishandeling bij een woning in Spierdijk. Agenten troffen daar een gewonde man aan, die voor behandeling naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens een buurman werd eerst een steen door een ruit gegooid, waarna de man werd aangevallen. De politie kan deze informatie op dit moment nog niet bevestigen.

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De 23-jarige verdachte werd bij de woning aangehouden. Kort daarvoor was hij landelijk gesignaleerd vanwege zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de dood van Hajar. Dankzij die signalering wisten agenten direct dat hij ook in die zaak werd gezocht.

Betrokkenen reageren op incident

De betrokkenen laten aan Hart van Nederland weten erg geschrokken te zijn van wat er is gebeurd. "We hebben een hele heftige dag achter de rug en zijn enorm aangeslagen van wat er is gebeurd. Het is uit de hand gelopen en willen er nu niet veel meer over kwijt."

De verdachte was maandagavond nog als getuige gehoord in het onderzoek naar de dood van Hajar. Aanvullend onderzoek zorgde ervoor dat hij dinsdagochtend als verdachte werd aangemerkt.

Het lichaam van Hajar werd vrijdag 16 oktober aangetroffen in een koffer in het water bij de Amsteldijk in Amsterdam. Hiervoor was zij sinds 4 oktober als vermist opgegeven. De politie gaat ervan uit dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen.

Door Redactie Hart van Nederland

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