Pand in Buitenveldert onderzocht door politie in zaak-Hajar

De politie doet woensdag onderzoek in een pand aan de De Boelelaan in Buitenveldert (Amsterdam-Zuid). Dit heeft te maken met de zaak-Hajar. Volgens de politie is dit de locatie waar de 29-jarige Amsterdamse vermoedelijk om het leven is gekomen. De forensische opsporing en de recherche doen er uitgebreid onderzoek, aldus de politie.

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Volgens Het Parool gaat het om een voormalig kantoorpand waar nu bedrijfjes antikraak zitten. De Klencke loopt parallel aan de De Boelelaan. Op de avond dat de 29-jarige Hajar als vermist werd opgegeven, werd ze bij de RAI gezien met een man, zo bleek later uit camerabeelden. Hajar en de man zouden zijn vertrokken naar Buitenveldert. Op dit moment gaat de recherche ervan uit dat zij in het pand in Buitenveldert om het leven is gekomen, zo meldt de politie in een persbericht.

Lichaam gevonden in koffer

Het lichaam van de vrouw werd afgelopen vrijdag gevonden in een koffer in het water aan de Amsteldijk in Amsterdam-Zuid. De man, een 23-jarige Somaliër zonder vaste woon- of verblijfplaats, is dinsdag aangehouden.

De recherche zet alles op alles om duidelijk te krijgen wat Hajar is overkomen en vraagt daarom getuigen die op 4 oktober iets hebben gezien in de omgeving van de RAI of de locatie in Buitenveldert om zich te melden.