OM: Hajar (29) al op dag van vermissing gedood, verdachte langer vast

De 29-jarige Hajar uit Amsterdam is al op de eerste dag van haar vermissing om het leven gebracht. Uit politieonderzoek blijkt dat ze op zondag 4 oktober aan het begin van de middag werd gedood. Het Openbaar Ministerie (OM) laat vrijdag weten dat de 23-jarige verdachte veertien dagen langer vast blijft zitten. De man wordt inmiddels ook verdacht van poging tot moord of doodslag op zijn pleegvader en het bedreigen van zijn pleegmoeder.

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Hajar verdween op 4 oktober nadat ze voor het laatst was gezien bij de RAI in Amsterdam. Op camerabeelden was te zien hoe ze samen met een man richting Buitenveldert fietste. Bijna twee weken later, op 16 oktober, werd haar lichaam gevonden in een koffer in het water bij de Amsteldijk in Amsterdam-Zuid.

Onderzoek in antikraakpand

De politie vermoedt dat Hajar is omgebracht in een antikraakpand aan De Klencke in Buitenveldert. In dat gebouw is de afgelopen dagen uitgebreid onderzoek gedaan. Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat Hajar en de verdachte elkaar kenden.

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Ook verdacht van geweld tegen pleegouders

De 23-jarige verdachte werd op dinsdag 20 oktober aangehouden na een geweldsincident bij een woning in Spierdijk, in de gemeente Koggenland. Daarbij raakte zijn pleegvader gewond en moest hij naar het ziekenhuis. De man wordt nu ook verdacht van poging tot moord of doodslag op zijn pleegvader en het bedreigen van zijn pleegmoeder.

De verdachte, die sinds zijn zesde in Nederland verblijft, heeft een verblijfsvergunning als statushouder en geen vaste woon- of verblijfplaats. Vrijdag werd hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot zijn voorarrest met 14 dagen te verlengen.