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'Help me. Now. He is killing me': Hajar stuurde verontrustende appjes op dag van vermissing

Crime

Vandaag, 17:56

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Hajar (29) stuurde op de ochtend van zondag 4 oktober, de dag waarop ze als vermist werd opgegeven, verontrustende berichten naar een bekende. Dat meldt de politie. Over de precieze inhoud van de berichten doet de politie geen uitspraken. De Telegraaf meldt dat Hajar zou hebben geappt: 'Help me. Now. He is killing me.' De politie doet geen uitspraken over de inhoud van de berichten.

De familie van Hajar nam die avond rond 20.15 uur contact op met de politie om haar vermissing te melden. Volgens de politie deden ze dat omdat ze na de verontrustende berichten in de ochtend niets meer van haar hadden vernomen.

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Het lichaam van Hajar werd vrijdag 16 oktober gevonden in een koffer in het water aan de Amsteldijk in AmsterdamZuid. De politie bevestigt dat ze is omgebracht in een antikraakpand aan De Klencke in de wijk Buitenveldert. Woensdag deed de politie daar uitgebreid onderzoek.

Lees ook: Van vermissing tot aanhouding verdachte: dit weten we nu over de dood van Hajar (29)

'Abdi A. aangehouden na geweldsincident'

Voor de dood van Hajar zit een 23-jarige man vast. Het Parool meldt dat het om Abdi A. gaat. De verdachte is van Somalische afkomst, een statushouder zonder vaste woon- of verblijfplaats, en verblijft sinds zijn zesde in Nederland.

Hij werd dinsdag 20 oktober aangehouden na een geweldsincident in Spierdijk, in de gemeente Koggenland. De politie kreeg die ochtend rond 08.20 uur een melding van een mishandeling bij een woning. Daar troffen agenten een gewonde man aan, die naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens een buurtbewoner gaat het om de voormalige pleegvader van de verdachte.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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