Dood Hajar raakt veiligheidsgevoel: een op acht vrouwen mijden vaker donkere straten

De dood van de 29-jarige Hajar uit Amsterdam heeft invloed op het veiligheidsgevoel van vrouwen in Nederland. Ruim één op de acht vrouwen (13 procent) zegt sinds het nieuws over haar dood voorzichtiger te zijn geworden. Dat blijkt uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel. Vooral in het donker gaan vrouwen minder snel de deur uit en ook laten ze hun kinderen minder vaak alleen naar buiten gaan.

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Een week geleden werd het lichaam van Hajar gevonden in een koffer in het water van de Amsterdamse Amstel. Haar dood roept herinneringen op aan de moord op Lisa uit Abcoude, die vorig jaar werd gedood toen ze 's nachts naar huis fietste. Uit het panelonderzoek blijkt dat in totaal 10 procent van de Nederlanders na het nieuws over Hajar het eigen gedrag of dat van hun kinderen heeft aangepast. Onder mannen is dat 6 procent.

Minder vaak alleen of in het donker naar buiten

Vrouwen die hun gedrag hebben aangepast, blijven vooral vaker binnen als het donker is. Ook laten ze hun kinderen minder snel in het donker naar buiten gaan, trekken ze minder vaak alleen op pad en nemen ze extra voorzorgsmaatregelen. Sommigen kiezen bewust andere routes onderweg naar huis. De verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn klein, al zijn vrouwen tussen de 45 en 54 jaar met 14 procent het vaakst voorzichtiger geworden.

Volgens hoogleraar criminologie en rechtsantropologie Janine Janssen krijgen ernstige geweldsincidenten tegenwoordig veel aandacht, waardoor het gevoel van onveiligheid kan toenemen. Dat roept de vraag op in hoeverre de angst overeenkomt met het daadwerkelijke gevaar op straat. Het panelonderzoek laat zien hoeveel mensen hun gedrag aanpassen, maar zegt niets over de kans om slachtoffer te worden van geweld.

Samen naar huis fietsen

Tijdens het Amsterdam Dance Event wordt geprobeerd bezoekers een veiliger gevoel te geven met speciale 'bike buddies'. Zij begeleiden mensen die 's nachts naar huis fietsen, zodat ze niet alleen over straat hoeven. Het initiatief moet de drempel verlagen om na een avond uit op de fiets te stappen.