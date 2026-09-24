Honderden fietsen door Delft na reeks aanrandingen en mishandelingen

Honderden mensen zijn donderdagavond in Delft op de fiets gestapt uit protest tegen onveiligheid op straat. Aanleiding voor de actie is een recente reeks aanrandingen en mishandelingen in recreatiegebied de Delftse Hout.

De deelnemers vertrokken rond 20.30 uur vanaf de Markt in het centrum en fietsten een route rond een deel van de Delftse Hout. Een uur later waren alle deelnemers weer terug in de binnenstad.

Van 14-jarige tot 60-plusser

De actie werd georganiseerd door studentenorganisaties. Initiatiefnemers Balou Nelck en Juliaan Kramer-Coenen zeggen verrast te zijn door de grote opkomst. "Dit laat zien hoeveel draagvlak er is voor dit onderwerp", zegt Kramer-Coenen van studentenkoepel SCVR.

Niet alleen studenten sloten zich bij het fietsprotest aan. Volgens de organisatie kwam er een brede groep mensen op de actie af. "We waren verbaasd over de mix. Ik heb een 14-jarige gezien en een 60-plusser", aldus Kramer-Coenen.

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Vrouwen slachtoffer in Delftse Hout

In juli en september werden in recreatiegebied Delftse Hout meerdere vrouwen slachtoffer van mishandeling en aanranding. Ook in Den Hoorn, dat tegen Delft aan ligt, werd een vrouw van haar fiets geslagen en aangerand. Voor dat laatste incident is een 19-jarige man uit Delft aangehouden. Later werd bekend dat hij ook wordt verdacht van de mishandelingen en aanrandingen in de Delftse Hout.

De man is donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die besloot dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten. Het OM meldde donderdag ook dat maandag een mishandeling heeft plaatsgevonden in de Delftse Hout, maar dat die zaak losstaat van de eerdere incidenten.