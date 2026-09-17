Verdachte aanrandingen Delftse Hout bekent, blijft langer vast

De 19-jarige man die maandag werd aangehouden voor een aanranding en mishandeling in Den Hoorn, wordt ook verdacht van een reeks mishandelingen en aanrandingen rond recreatiegebied de Delftse Hout. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor in totaal vijf incidenten. De man uit Delft heeft bekend, aldus het OM donderdag. Bovendien voldoet hij aan het signalement dat is opgegeven door de slachtoffers en komt zijn DNA overeen met DNA dat is veiliggesteld tijdens het onderzoek.

Op 10 juli werd in de Delftse Hout een vrouw van haar fiets geduwd en aangerand. Zes dagen later werd een andere vrouw mishandeld. Begin september werden nog eens twee vrouwen kort na elkaar mishandeld in het gebied. De politie hield sindsdien extra toezicht. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft riep inwoners van zijn gemeente op om extra naar elkaar om te kijken en samen te fietsen.

De verdachte is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft het voorarrest verlengd met veertien dagen.