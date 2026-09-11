Meerdere vrouwen van fiets getrokken en aangerand in Delft, politie zoekt getuigen

In de Delftse Hout zijn de afgelopen maanden meerdere vrouwen slachtoffer geworden van geweld. Volgens de politie werden vrouwen van hun fiets geduwd of getrokken en in meerdere gevallen aangerand of mishandeld. Rechercheurs onderzoeken de incidenten en zoeken getuigen die iets verdachts hebben gezien of gehoord.

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De eerste twee zaken gebeurde in juli. Hierbij werden twee vrouwen slachtoffer van een gewelddadige aanranding. In de nacht van 9 op 10 juli werd rond 01.00 uur een vrouw op de Korftlaan van haar fiets geduwd en vervolgens aangerand. Enkele dagen later, in de nacht van 15 op 16 juli, gebeurde rond hetzelfde tijdstip iets soortgelijks op het Sint-Jorispad. Ook daar werd een vrouw van haar fiets getrokken en aangerand.

De veiligheid van vrouwen en meisjes op straat krijgt al langer aandacht. De Dolle Mina's organiseerden verschillende 'Wij eisen de nacht op'-demonstraties. Hart van Nederland was er in augustus 2025 bij in Den Haag, waar duidelijke taal klonk: 'We zijn er zo ontzettend klaar mee'. Bekijk de video hierboven.

Mishandelingen september

In de nacht van 1 op 2 september kreeg de politie rond 02.00 uur een melding van een vrouw die bij het Sint-Jorispad in Delft, nabij de A13, was mishandeld. Daarbij zou zij van haar fiets zijn geslagen. Nog geen uur later, rond 02.45 uur, kwam een tweede melding binnen van een vrouw die op de Tweemolentjeskade bijna viel nadat iemand haar van haar fiets probeerde te duwen.

De politie onderzoekt alle vier de incidenten en zoekt daarbij naar mogelijke aanwijzingen en getuigen. Mensen die in deze periode iets opvallends of verdachts hebben gezien in of rondom de Delftse Hout, worden gevraagd contact op te nemen. Om de veiligheid te vergroten, surveilleert de politie momenteel extra in het gebied.

Of de zaken met elkaar te maken hebben, is nog onduidelijk. Omdat ze kort na elkaar in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt een mogelijk verband onderzocht.

Signalement

De politie heeft voor de incidenten van 2 september een signalement van een verdachte verspreid. Het gaat om een man van naar schatting 20 tot 25 jaar oud en ongeveer 1,75 tot 1,80 meter lang. Hij heeft een donkere huidskleur, kort zwart haar en een slank postuur en zou op een fiets hebben gereden.

Volgens de politie vertoont het signalement overeenkomsten met dat van de verdachte die in verband wordt gebracht met de incidenten in juli.

Mensen met informatie kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844, anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of een tip doorgeven via het tipformulier van de politie.