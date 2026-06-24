Acht vrouwen slachtoffer van aanrander Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht

Het aantal meldingen van vrouwen die tijdens het fietsen zijn betast in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht is opgelopen naar acht. Dat heeft de politie woensdag aan Hart van Nederland laten weten. Eerder meldde de politie dat er zeven slachtoffers waren.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

De politie vermoedt dat het om één en dezelfde verdachte gaat. Dat vermoeden is gebaseerd op het signalement van de man. Hij heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud.

De politie onderzoekt de zaken en bekijkt onder meer camerabeelden. Tot nu toe is nog niemand aangehouden. Getuigen worden gevraagd zich te melden.