Jaar na moord op Lisa (17): zo voelen vrouwen zich op straat

Donderdag is het precies een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd vermoord aan de Holterbergweg in Duivendrecht. Haar dood leidde tot een schokgolf door heel Nederland. Duizenden mensen gingen de straat op om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Ook ontstond na haar dood de beweging Wij eisen de nacht op, die zich inzet voor de veiligheid van vrouwen.

Op de plek waar Lisa om het leven kwam, staat inmiddels een monument waar nog regelmatig mensen bij stilstaan.

Een jaar na haar dood spreken we op die plek met vrouwen die er langskomen. Hoe veilig voelen zij zich als ze over straat gaan? Is hun gevoel van veiligheid het afgelopen jaar veranderd? En wat moet er volgens hen nog gebeuren? Je ziet het in de video hierboven.