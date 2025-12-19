Meerdere vrouwen aangerand in Weesp en Diemen: 'Als vrouw kwetsbaar op straat'

Afgelopen weken zijn meerdere vrouwen lastiggevallen of aangerand in de omgeving van de Kanaaldijk tussen Weesp en Diemen. Dat bevestigt de politie aan Het Parool. Sommige vrouwen zijn in hun billen geknepen.

De politie is op de hoogte van enkele incidenten en doet onderzoek, meldt de krant. Daarnaast zouden er agenten extra surveilleren in de omgeving van de Kanaaldijk. De verdachte zou een in het zwart geklede man zijn, maar de politie sluit meerdere daders niet uit.

Begin dit jaar werden in Amsterdam ook meerdere vrouwen tijdens het hardlopen op hun billen geslagen door jongens op fatbikes. Esmee (27) was een van de slachtoffers:

1:44 Meldingen van billenslaan door jongens op fatbikes nemen toe in Amsterdam

Een van de slachtoffers is een 41-jarige vrouw uit Weesp. Zij werd dinsdagochtend rond 09.00 uur tijdens het hardlopen in haar billen geknepen door een man op de fiets. "Het gaat goed met mij, maar ik vind het wel heel stom," zegt ze tegen Het Parool. "Ik ben ook moeder van een dochter. Als zij later groot is, wil ik dat ze veilig over straat kan."

Meerdere incidenten

De vrouw heeft aangifte gedaan en de buurt gewaarschuwd. "Er zijn veel incidenten, zoals de moord op Lisa. Dit is minder heftig, maar het is gewoon een feit dat je als vrouw op straat kwetsbaar bent. Ik hoop dat ze die klojo pakken." De politie heeft DNA van de vrouw afgenomen en een onderzoek gestart.

Volgens de vrouw hebben andere vrouwen uit Weesp afgelopen weken hetzelfde meegemaakt. Ze adviseert om altijd melding te maken een aanranding. Dat advies wordt gedeeld door de politie, die oproept om in dit soort situaties altijd 112 te bellen om de kans op een aanhouding te voorkomen.