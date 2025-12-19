Volg Hart van Nederland
Amsterdam neemt extra maatregelen voor veiligheid vrouwen na dood Lisa

Vandaag, 17:16 - Update: 2 uur geleden

Amsterdam heeft extra maatregelen bekendgemaakt om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. De aanpak was toegezegd na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Ze werd in augustus gedood op een donker fietspad in Duivendrecht, na een stapavond op het Leidseplein.

De onveiligste fietsroutes, metrostations en andere plekken in de stad worden aangepakt. Bosjes worden gesnoeid en er komt meer verlichting, schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. Ook komt er meer aandacht voor seksuele straatintimidatie in het uitgaansleven. Horecapersoneel wordt getraind in het herkennen van grensoverschrijdend gedrag.

Eind november liepen honderden vrouwen in Amsterdam-Noord een lichtprotest om aandacht te vragen voor straatintimidatie en onveiligheid:

Daarnaast worden ook mannen aangesproken. Zo komen er meer games en trainingen voor jongens, die wijzen op de invloed van de zogeheten manosfeer, waarin 'schadelijke mannelijkheidsnormen' worden gepromoot. Ook worden jonge pornokijkers aangesproken die op zoek gaan naar steeds extremer materiaal.

Speciale interventies

Voor plegers van seksueel geweld komen er speciale interventies om te leren hoe ze met agressie kunnen omgaan. De stad gaat ook kijken hoe de landelijke campagne 'Man, zeg er wat van!' aanslaat bij Amsterdamse mannen.

Verder kunnen slachtoffers van seksueel misbruik zonder afspraak binnenlopen voor hulp en advies bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Vanaf januari is het centrum ook zeven dagen per week open, van 09.00 uur tot 21.00 uur. Ook wordt juridisch advies beter toegankelijk, onder meer door actiever te informeren over het recht op een kosteloze advocaat.

Voor de nieuwe aanpak werkt de gemeente Amsterdam samen met politie en het Openbaar Ministerie.

